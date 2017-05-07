«تعظيم البلد الحرام» يدعو الفرق التطوعية للمشاركة في ملتقى «مبادرون» التطوعي الرابع

تواصل – خالد العبدالله:

دعا مشروع تعظيم البلد الحرام، ممثلاً في إدارة الفرق التطوعية، جميع الفرق التطوعية بمكة المكرمة للمشاركة في ملتقى مبادرون التطوعي الرابع “القادة” سابقاً.

ويهدف الملتقى، إلى تأهيل الفرق الطوعية وأفرادها وتدريبهم وتأهيلهم على صناعة مبادرات نوعية تطوعية تخدم المجتمع المكي ومن يفِد إليه.

ويشمل ملتقى هذا العام على عدد من البرامج التطويرية للمشاركين من أهمها: التأهيل التخصصي، والقراءة الموجهة، والتدريب المباشر، وكذلك تقديم الاستشارات التطوعية، وكيفية تنفيذ المبادرات التطوعية وكما يشمل على عدد من الزيارات الميدانية.

وأوضح مدير إدارة الفرق التطوعية، بمشروع تعظيم البلد الحرام عادل الحسناني، أن مشروع تعظيم البلد الحرام اعتمد جوائز تحفيزية للفرق المشاركة تصل إلى أكثر من خمسين ألف ريال.

وأهاب “الحسناني” الفرق التطوعية الراغبة بالمشاركة المبادرة في التسجيل والذي ينتهي في 20 شعبان، مرفقاً رابط التسجيل وهو: (http://cutt.us/mrQQ7).