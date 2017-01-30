الحشاشون.. طائقة شيعية قتلت عماد الدين زنكي وحاولت قتل صلاح الدين

تواصل- وكالات:

تعرض كثير من القادة السنة للاغتيال من قبل جماعة “الحشاشين” كالأمير المجاهد عماد الدين زنكي، والأمير مودود أمير الموصل، والقائد صلاح الدين الأيوبي الذي تعرض لأكثر من محاولة للاغتيال من تدبير طائفة الحشاشين ولكنها باءت كلها بالفشل.

ويحفظ التاريخ للحشَّاشين احترافهم القتل بكل فنونه، وإجادتهم تدبير المؤامرات، وحوادث الاغتيال ونجحوا في كثير من الجرائم في تاريخ الأُمَّة حيث كانوا دومًا مصدر غدر وخيانة، ووسيلة عرقلة مستمرَّة لمسيرة الصالحين والمجاهدين.

وجاءت تسمية الحشاشين بهذا الاسم لإدمانهم الحشيش طاعة لأوامر الزعيم الحقيقي لهذه الفرقة الضالَّة الحسن بن الصباح في العهد الفاطمي، حيث كان يسقِي أتباعه مخدر الحشيش فيخرج التابع عن الوعي، ومن هنا يبدأ في الطاعة المطلقة له.