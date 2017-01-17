تحذير.. مواقع التواصل الاجتماعي تقتل التركيز

تواصل – وكالات:

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكى “rxlist” أكبر الأشياء القاتلة للتركيز وتؤدى إلى تشتت الذهن هى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى أثناء العمل أو عند القيام بمهمة أخرى، فإذا كنت مضطرا لاستخدامها فيجب أن يكون ذلك خلال فترات الراحة حتى لا ينقطع تركيزك خلال القيام بمهامك.

وكما جاء فى التقرير أن وجود الكثير من الرسائل على البريد الإلكترونى الخاص بك ينتج عنها التشتت وعدم القدرة على التركيز، لذا يجب الرد على العديد من رسائل البريد الإلكترونى على الفور، وبدلا من فحص البريد الإلكترونى باستمرار يجب تخصيص أوقات معينة لهذا الغرض، ويمكنك إغلاق البريد الإلكترونى الخاص بك.

وحسب التقرير فإن استخدام الموبايل يكون أكثر تشتتا من البريد الإلكترونى، لأنه قد يأخذ الكثير من الوقت، فإذا كنت ترى أن الاتصال ليس مهما من الممكن الرد فى وقت آخر إذا كنت تقوم بمهمة شديدة الأهمية، وأيضا النظر فى اسكات الموبايل يأخذ من تركيزك، لذا يجب التحقق من هاتفك فى وقت آخر، أثبتت الأبحاث أن القيام بعدد من المهام فى وقت واحد ينتج عنه تشتت بالتركيز.

وفقا للتقرير أن هناك بعض الأشياء المثيرة للقلق، فأثناء العمل يجب إزالة أى شيء من أمامك، لتعيد ترتيب عقلك من خلال كتابة أفكارك والمهام الأخرى التى تخطط القيام بها.