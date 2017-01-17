العام الماضي.. «تراحم حائل» تدعم أسر السجناء والمفرج عنهم بـ642 ألف ريال

تواصل – خالد العبدالله:

تضامناً منها ومساعدة للمحتاجين، صرفت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ‘‘تراحم‘‘ بمنطقة حائل، خلال العام المالي المنصرم مبلغ 642.250 ريال، تمثل مساعدات وإعانات ورعاية للمسجلين لديها من ذوي نزلاء الإصلاحيات والسجون.

وصرح رئيس اللجنة منصور العمار، أن ذلك يأتي في إطار أهداف اللجنة في خدمة نزلاء الإصلاحيات والسجون بمنطقة حائل، من خلال برامج توعوية وتعليمية وتدريبية والإسهام في تسديد ديونهم ومتابعة حقوقهم، عبر الدعم المادي والخدمات التعليمية والصحية، كما يشمل الدعم تحفيزهم على العمل المنتج لإيجاد مردود مالي لهم.

وأوضح مدير اللجنة عثمان السيف، أن هذه المساعدات استفادت منها 94 أسرة، وتنوعت تلك المساعدات ما بين سداد للإيجارات بمبلغ 315.750 ريال، ومساعدات مقطوعة بمبلغ 186.500 ريال، وسلال غذائية بمبلغ 145 ألف ريال، إضافة إلى مبالغ سداد ديون السجناء.

وقدّم مدير اللجنة، الشكر والتقدير لشركاء النجاح من الموسرين ورجال الخير لدعمهم اللجنة والتبرع لصالح ما تقدمه من خدمات لفئة يغفل عنها كثير من المحسنين.