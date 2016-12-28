نادي الحي الشبابي بـ«تندحة» يختتم سلسلة برامج «مسار اصنع حياتك» (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

‎اختتم نادي الحي الشبابي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط، سلسلة برامج “مسار اصنع حياتك”؛ بدعم وشراكة من مؤسسة الراجحي الإنسانية وشركة الخبرات الذكية.

وجاء الحفل برعايةٍ من مدير مكتب التعليم بخميس مشيط سعيد محمد آل سويد، ورئيس اللجنة الأستاذ حسين آل حدوة، وبحضور عدد من أولياء الأمور.

و‎بدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ‎ثم كلمة محمد آل فلاح أحد مشرفي النادي الذي استعرض أبرز فعاليات وبرامج النادي التي قُدمت خلال الفصل الأول الدراسي، كما شكر مؤسسة الراجحي الإنسانية لرعاية هذا النادي بالتعاون مع شركة الخبرات الذكية ممثلةً بالأستاذ حسن العرجاني والذي قدم التسهيلات لإنجاح هذا النادي.

‎وألقى الأستاذ سعيد سفر كلمة ‎نيابة عن أولياء الأمور أشار فيها إلى أهمية مثل هذه الأندية للطلاب، وما يمرون به من أوقات فراغ قد تكون سبباً في انحراف بعضهم، ‎وقدم شكره للجنة وللمشرفين على النادي مثمناً لهم الجهود التي يبذلونها والبرامج النوعية التي يقدمونها

‎عقب ذلك قُدم عرض مرئي من مونتاج الطالبين معاذ مرزوق وعبدالرحمن عيد لأبرز البرامج والأنشطة التي قُدمت خلال فعاليات النادي.

بعد ذلك شكر راعي الحفل الأستاذ سعيد آل سويد اللجنة الاجتماعية على ما تقدمه من برامج مجتمعية ومن ضمنها نادي الحي الذي قدم برامج وأنشطة تعود بالنفع لطلاب النادي، وثمن الجهود التي قدمها مشرفو النادي في سبيل إنجاح فعاليات النادي.

‎واختتم الحفل بتكريم للمتميزين والمتفوقين خلال فعاليات النادي، كما صرح عضو اللجنة ومشرف نادي الحي الأستاذ محمد آل متعب، بأن مثل هذه البرامج يجب أن تستمر في سبيل تقديم الفائدة لهؤلاء النشء الذين هم لبنات المجتمع.

وشكر في ختام تصريحه الطلاب الذين أشرفوا على الحفل، وأسهموا في إنجاحه، كذلك شكر مؤسسة الراجحي الإنسانية، وشركة الخبرات الذكية ممثلةً بالأستاذ حسن العرجاني.