«أبو قبيس».. جبل يشهد على تاريخ الإسلام

شهد حادثة شق القمر وهو أحد الأخشبين الوارد ذكرهما في السُّنَّة

المملكة تزخر بكم هائل من الآثار الدينية يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني

التذكير بآثار الإسلام ليس بغرض شد الرحال لكن للعبرة والعظة

تواصل – تقارير:

يمتلئ العالم العربي بالمناطق السياحية التي تعد قِبلة لكثير من القاصدين من العالم أجمع، وتحقق هذه الآثار على تنوعها الديني والتاريخي، دخولاً بالمليارات لدولها، وتتباهى وزارات السياحة بوجود مثل هذه المناطق التاريخية على أرضها؛ لذلك أصبحت هذه الآثار مقياساً عالمياً لتاريخ الدولة الحضاري، ولها إحصاءات تقدر أهميتها وأعمارها وقيمتها الإنسانية.

وتعد «المملكة» واحدة من أكثر دول العالم أجمع، التي تحظى بكم من الآثار الإسلامية والتاريخية التي يعود عمرها لمئات بل آلاف السنين، وهي تعد قِبلة لملايين القاصدين لبيت الله الحرام للعمرة والحج، كما يوجد بها أكثر من 6300 موقع تراثي وثقافي، منها 500 ذكرت في الشعر العربي القديم، ونحو 400 موقع آخر، ورد ذكرها في السيرة النبوية.

وما زاد أهمية هذه الآثار، أنها كانت شاهدة على تاريخ الإسلام، وارتبطت معه بمواقف وذكريات لا تُنسى، يمكن أن تكون بسببها مقصداً؛ إذا أُحسن استغلالها وإداراتها، خاصة أن بعضها قد شهد مواقفَ مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحدث عنها المصطفى كما في جبل أُحد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ‘‘هذا جبل يحبنا ونحبه‘‘.

ومن هذه الجبال «جبل أبي قبيس» وهو أحد الجبال التي تشتهر بها مكة المكرمة، وجاء ذكره في أحاديث عن النبي، فقد قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أول بقعة وضعت من الأرض موضع البيت ثم مدت منه الأرض، وإن أول جبل وضعه الله على وجه الأرض أبو قبيس ثم مدت منه الجبال».

الحديث عن الجبل، ليس بهدف شد الرحال إليه، ولكن الحديث عن تاريخ ومكان، كان شاهداً على مهد الإسلام، وشهد حياة النبي وحياة أصحابه من بعده، وكانت هناك مواقف ارتبطت به، يمكن أن تساق للعبرة والعظة، كما كان يفعل عبدالله بن عمر الذي روي عنه أنه رأى النبي يصلي في مكان ما، فصلى في ذات المكان، وورد أنه على أحد الطرق نزل الرسول يوماً من فوق ظهر ناقته، وصلى ركعتين، فصنع ابن عمر ذلك عندما جمعه السفر بنفس البقعة والمكان.

جبل ‘‘أبي قبيس‘‘ يقع في الجهة الشرقية للمسجد الحرام، وقيل عنه إنه كان أحد الأخشبين اللذين ورد الحديث فيهما عن رحلة النبي يوم العقبة؛ إذ ناداه ملك الجبال وسلم عليه، ثم قال يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً، وقالوا: إن الأخشبين هما: جبل ‘‘أبي قبيس‘‘، والجبل المقابل له.

يبلغ ارتفاع الجبل 420 متراً تقريباً، وسمي بهذا الاسم لأن رجلاً يقال له: أبو قبيس، أول من بنى عليه، وقيل سمي بذلك لأن الحجر الأسود اقتبس منه، وسمي بالجبل الأمين بسبب احتفاظه بأمر من الله بالحجر الأسود، كما سمي في الجاهلية بالأمين لأن الركن الأسود كان فيه مستودعاً عام الطوفان، فلما بنى خليل الرحمن إبراهيم البيت نادى أبا قبيس أن الركن مني بموضع كذا وكذا، وقيل أتى به جبريل من الجبل وسلمه إلى إبراهيم عليه السلام، كما أنه يشرف على الكعبة، بل إن الربوة التي بنيت عليها الكعبة تتصل بأصل جبل أبي قبيس.

كما اكتسب الجبل شهرة كبيرة أيضاً، من حادثة شق القمر، حيث يعتقد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان واقفاً على أو عند أبي قبيس عندما حصلت معجزة شق القمر، وورد عن البيهقي في الدلائل عن ابن مسعود قال: رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل أن يخرج النبي (صلى الله عليه وسلم)، شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء، فقالوا: سحر القمر فنزلت: ‘‘اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ‘‘.

وأكد المؤرخ حمد الشويع، يبدأ السعي أسفل أبي قبيس في مقابلة ركن الحجر الأسود، وهو أصل الصفا، مضيفاً أن حادثة انشقاق القمر حصلت عليه، وذلك معجزة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، ولذلك فالجبل له منزلة عند أهالي مكة المكرمة خاصة، وعند المسلمين عامة، فتاريخه وثباته وشموخه وذكره في السُّنَّة، إنما يرسخ حبه في القلوب.

العبرة والعظة، تتجلى في الرجوع بالذاكرة إلى الماضي البعيد، والتفكر في تلك المناطق التي شهدت حياة أعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين حملوا عبء الرسالة من بعده، عندما تقف هناك وتستشعر وتتذكر ويذوب قلبك عشقاً وحباً، وقتها يزداد تعلقك بسُنَّة نبيك وسيرته العطرة.

وفي هذا الصدد، أوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن معدل نمو فرص العمل في القطاع السياحي بالمملكة بين الفترة 2010 – 2020، يقدر بـ10% سنوياً، مقارنة بمعدلات النمو العالمي لنفس الفترة، التي قدرت بـ2.5% سنوياً.

لذلك باتت السياحة تلقى دعماً متزايداً من الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تسعى لتطوير وتأهيل المواقع السياحية والتراثية، والارتقاء بقطاع وكالات السفر والخدمات السياحية، وتطوير الأنشطة والفعاليات في المواقع السياحية، وتنمية الموارد البشرية السياحية، ومحاولة تحويل السياحة إلى قطاع اقتصادي يسهم بفعالية متزايدة في الناتج القومي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني.

ويعتبر معرض ‘‘روائع آثار المملكة عبر العصور‘‘ واحداً من أهم المعارض الوطنية العالمية التي مثلت التراث الحضاري للمملكة في العديد من الدول الأوروبية وأمريكا، ومؤخراً في العاصمة الصينية بكين أولى المحطات الآسيوية للمعرض، حيث شكل المعرض فرصة هامة وحيوية لاطلاع العالم على الآثار الوطنية بالمملكة لما تزخر به من إرث حضاري كبير، ومقومات حضارية وتاريخية.

ولذلك على المملكة، الاهتمام محلياً، بتوظيف الارتفاع الكبير في أعداد الزوّار لخدمة الاقتصاد، والنهوض بالحالة المجتمعية باستغلال السياحة للأماكن المقدسة بالبلاد، وتوظيف السياحة الدينيّة وإدماجها في نشاط السياحة المدر للدخل، وعمل تأشيرات سياحية خاصة بهذا الشأن، وهذا ما يمكن أن يساعد في نمو تدريجيّ في الاقتصاد القائم على بوّابة المعالم الدينيّة والأثريّة.