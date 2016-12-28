جناح «طيبة الطيبة» يحكي تاريخ «المدينة» ومآثرها ومعالمها التاريخية (صور)

تواصل – راضي الزويد:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المدينة المنورة، أمس الأحد، جناح “طيبة الطيبة”، الذي قامت بتجهيزه هيئة تطوير المدينة المنورة، وذلك في المعرض الوطني الدائم (ملحمة بطولة وميلاد أمة) في مدينة بريدة، التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم.

وعبر الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن فخره واعتزازه بما تضمنه جناح (طيبة الطيبة) من محتوى معرفي وثقافي ووطني، يعبر عن قيمة المدينة المنورة، وأبرز ما تمتاز به من مظاهر ومعالم تاريخية وحضارية.

وبين أن الفضل يعود – بعد الله – لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة، في إيجاد جناح “طيبة الطيبة”، والذي بات يشكل نقطة وضاءة في تاريخ المنطقة بأكملها.

وأعرب فيصل بن مشعل عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما وجده بالجناح من اهتمام وعناية، عكس حجم القيمة التي تمتاز بها المدينة المنورة عند الجميع.

بدوره تمنى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن يكون جناح المدينة المنورة إضافة مشرقة للإبداع الذي يعيشه المعرض الوطني الدائم (ملحمة بطولة وميلاد أمة) باعتباره جناحاً يسعى لمزيد من التعريف بالمدينة وما يحيط بها من مواقع تاريخية، وآثار إسلامية عزيزة وغالية، مضيفاً، أن الخطوات التطويرية والتحديثية ستكون حاضرة باستمرار لهذا الجناح.

كما قدم الشكر والتقدير للإدارة العامة للتعليم بالقصيم، على استضافتها ومشاركتها في تنظيم الجناح، مبيناً أن ما قام به تعليم القصيم من مهارة ومهنية في تنظيم وإعداد المعرض الوطني أمر يتمنى أن يراه في كافة المناطق.

وقدم مشرف المعرض الوطني الدائم في الإدارة العامة لتعليم القصيم يوسف الضبيب، شرحاً مفصلاً قال فيه: إن جناح المدينة المنورة أقيم على مساحة 160 متراً مربعاً، ويتكون من عدد من الأقسام، تشمل، ركن أسماء المدينة المنورة: “طيبة – طابة – دار الهجرة – مآزر الإيمان” وغيرها، وركن “المدينة المباركة”، ويتكون من مآثر المدينة وفضلها.

كما تضمن الجناح ركن “زينة المدينة” ويحتوي على معالم المدينة، والجبال الأثرية، والمواقع التاريخية، ومسجد الميقات، ومسجد قباء، وركن “المدينة مركز علمي” المتضمن مطبعة المصحف الشريف، والتطور العلمي بالمدينة، ومكتبة المسجد النبوي، والمعالم الحضرية بالمدينة المنورة، والتطور العمراني، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومدينة المعرفة، وفضل زيارة المدينة المنورة، والتوسعات التاريخية للمسجد النبوي حتى عصرنا الحاضر، بالإضافة إلى عروض الأفلام الوثائقية التي تحوي تاريخ المدينة وحاضرها ومستقبلها.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، بآيات من الذكر الحكيم، ثم قدم عدد من طلاب المنطقة لوحة إنشادية ترحيبية بسمو أمير المدينة، عبروا من خلالها عن حبهم لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديرهم واهتمامهم بكل ما تحتويه تلك المدينة من مظاهر ومعالم تاريخية ودينية.

بعد ذلك اختتم حفل التدشين بتقديم الهدايا التذكارية، التي ترمز لطبيعة وقيمة منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

عقب الحفل الخطابي أثنى الأمير الدكتور فيصل بن سلمان على جناح المدينة المنورة، ونقل طبيعة المسجد النبوي وما يحيط به من مآثر إسلامية، متمنياً أن يكون هناك مرحلة ثانية لتطوير هذا الجناح، الموجه للطلاب والزوار الذين يريدون معرفة وكسب الخلفية التاريخية عن المدينة العزيزة على نفوس المسلمين جميعاً، مفيداً أنه معرض تعريفي تثقيفي، آملاً أن يتطور بمحتواه في المستقبل، شاكراً إدارة تعليم منطقة القصيم على هذا التنظيم والإشراف.

وأضاف: أن المعرض الوطني الدائم “ملحمة بطولة وميلاد أمة” يضم العديد من الأركان التي تتناول منجزات الوطن وتاريخه وفق ابتكار مشوق يرتقي وحجم المناسبة، من خلال عرض تربوي يستمد حقيقته من قواعد وتأصيلات العمل التاريخي والاستقرائي، حيث عمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم على تأسيس وإيجاد المعرض الوطني بتلك الصورة، وبذلك المحتوى؛ إيماناً منها بمسؤوليتها وواجبها نحو الوطن بتاريخه وحاضره ومستقبله.

كما رفع مدير عام تعليم القصيم، عبدالله الركيان، باسمه وكافة منسوبي ومنسوبات، وطلاب وطالبات تعليم القصيم، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، على تشريفهما ورعايتهما حفل تدشين جناح “طيبة الطيبة”.

وأضاف: أن ذلك تأكيد واضح على الأهمية والقيمة المعرفية والثقافية الكبرى التي يتصف بها المعرض الوطني الدائم بمدينة بريدة، باعتباره أحد أهم المعالم التعليمية والوطنية في منطقة القصيم بأكملها.

حضر حفل التدشين مدير جامعة القصيم، الدكتور عبدالرحمن الداوود، وأمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر بن محمد الطالب.