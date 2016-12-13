الإمارات.. أم تقتل طفلها دهساً بسيارتها في رأس الخيمة

تواصل ـ وكالات:

في حادثة مؤلمة، دهست أم ابنها البالغ من العمر (5) أعوام بسيارتها مما أدى إلى وفاته، وذلك أثناء خروجها من المدخل الرئيسي لمنزلها إلى الطریق العام في إمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة.

وقال رئیس مركز شرطة المعمورة الشامل، العقید عارف الكاز، وفقا لموقع “الإمارات اليوم”، إنه فور تلقي البلاغ تم إرسال فرق الإسعاف والإنقاذ وسیارات الشرطة للمنزل، وتبین بأن والدة الطفل دهسته أثناء خروجها دون أن تشعر بوجوده.

وأشار الكاز إلى أن الأم نقلته إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحیاة فور وقوع الحادث، لافتا إلى أن الجهات المختصة تسلمت القضية لاستكمال إجراءاتها القانونية.