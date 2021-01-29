هل إعداد الطعام بواسطة «المايكرويف» يؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟.. استشاري يوضح

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أوضح استشاري الجهاز الهضمي والباطنية الدكتور عبد الله العنزي، حقيقة علاقة استخدام “المايكرويف” بالإصابة بمرض السرطان.

وأكد في مقطع فيديو على “تويتر” أنه غير صحيح أن استخدام “المايكرويف” يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، موضحاً أنه عند استخدام الجهاز لتسخين الأطعمة فإنه يرسل موجات لامتصاص جزيئات المياه الموجود بالأطعمة.

وأشار إلى أن هذه الموجات التي تؤدي إلى اهتزاز وحرارة، آمنة تماما ولا تؤدي إلى الإصابة بالسرطانات أو المضاعفات.

ولفت إلى أن التفاعل الذي يحدث بين موجات ” المايكرويف” والمياه الموجود بالأطعمة هو نفسه التفاعل الذي يحدث عند تسخين الطعام من خلال استخدام الغاز وغيره.