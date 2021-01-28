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«إكس».. مرض مجهول متوقع تحوله لوباء مستقبلاً

«إكس».. مرض مجهول متوقع تحوله لوباء مستقبلاً
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تواصل – وكالات:

توقع عالم بريطاني بارز يدعى مارك وولهاوس، تفشي مرض مجهول أطلق عليه اسم “إكس” قد يسبب وباءً جديداً، موضحا أن الآلية الدقيقة لطريقة انتشاره لا يمكن توقعها دائماً.

وقال “وولهاوس” وهو خبير في الأمراض المعدية في جامعة إدنبره الاسكوتلندية إنه من الصعب معرفة الوقت الذي قد يظهر فيه هذا المرض، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

وأضاف، أن جائحة الإنفلونزا هي على رأس قائمة الفاشيات التي يجب القلق بشأنها، لكنه أضاف أن هناك مجموعة كاملة من الفيروسات الأخرى التي يجب التنبه إليها أيضاً.

ولفت العالم البريطاني إلى أنه دفع، إلى جانب بعض زملائه، منظمة الصحة العالمية، لإضافة مرض مجهول يسمى “إكس” إلى قائمة الأمراض ذات الأولوية قبل أربع سنوات.

وقال: “اعتقدنا أن الوباء المقبل قد يكون فيروساً لا نعرف عنه شيئا حتى الآن، وبصراحة تامة اعتقدنا أنه السيناريو الأكثر ترجيحاً”.

وقال وولهاوس إن العلماء يكتشفون كل عام أو اثنين فيروساً أو فيروسين ينتقلان إلى البشر، وكان المعدل ثابتاً لأكثر من 50 عاماً.

وتابع “هذا الأمر سيستمر في الحدوث. قد يحدد العلماء الفيروس الذي قد يسبب الوباء التالي من خلال هذا التدفق المستمر للفيروسات الجديدة”.

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك الآن رغبة أكبر بين صانعي السياسات لإدراك مخاطر الأوبئة في المستقبل، قال وولهاوس: “لست متأكداً من وجود الكثير من التفكير بشأن التهديد التالي، بينما يركز العالم على الوباء الحالي… أتفق تماما مع فكرة أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستعداد لذلك”.

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