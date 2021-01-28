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شاب يقطع أنفه وشفته ويشق لسانه.. والسبب صادم

شاب يقطع أنفه وشفته ويشق لسانه.. والسبب صادم
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تواصل – وكالات:

أقدم شاب فرنسي على قطع أنفه وشفته العليا من أجل أن يتحول لكائن فضائي، وفقا لما نشرته صحيفة “ميرور” الفرنسية.

وقام أنتوني لوفريدو البالغ من العمر 32 عاما على قطع أنفه وشفته العليا ليكون “كائنا فضائيا أسود”، كما قام بتعديلات كبيرة على شكل وجهه بما في ذلك مقلتا عينيه وغطى نفسه بالوشم ليبدو كأنه كائن أسود من خارج كوكب الأرض.

وأضاف لوفريدو الذي يوثق التغييرات الجسدية التي أجراها لمتابعيه على تطبيق “انستغرام”، إنه أزال أنفه في إسبانيا لأن هذا الإجراء غير قانوني في فرنسا، وبخلاف الثقب والوشم، فقد قام بأغلب تعديلات الجسم في العديد من البلدان الأوروبية التي لا تجرم هذا الإجراء.

واعترف الشاب الفرنسي بأنه يعاني أثناء تناول الطعام بعد أن إزال شفته العليا وأجرى عملية جراحية لشق لسانه ليبدو مثل الثعبان.

 

 

 

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