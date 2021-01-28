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شركة «فايزر» تؤكد فاعلية لقاحها ضد السلالتين المتحورتين من فيروس «كورونا»

شركة «فايزر» تؤكد فاعلية لقاحها ضد السلالتين المتحورتين من فيروس «كورونا»
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركتا “فايزر” و”بيونتيك”بيونتي في بيان، الخميس، أن لقاحهما ضد كوفيد-19 يحتفظ بالجزء الأكبر من فاعليته ضد الطفرتين الرئيسيتين لفيروس كورونا المتحور، البريطانية والجنوب أفريقية.

وقال البيان إن الاختبارات “لم تدل على حاجة إلى لقاح جديد للتعامل مع المتغيرات الناشئة”.

وأكد في الوقت نفسه أن تحالف الشركتين “يواصل مراقبة المتغيرات الناشئة ومستعد للاستجابة”، إذا كانت إحدى هذه الطفرات مقاومة اللقاح.

والأربعاء، قال مايك رايان رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إنه يتعين أن تكون لقاحات فيروس كورونا قابلة للتعديل بسرعة، تحسبا لاحتمال أن تصبح غير فعالة في مواجهة السلالات المتحورة من الفيروس.

وقال رايان خلال جلسة للرد على الأسئلة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي “انظروا إلى الإنفلونزا. نحن نغير تركيبة اللقاح مرتين في السنة، لنصف الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، ولدينا القدرة على إنتاج لقاحات بسرعة كبيرة جدا لمواجهة سلالات الإنفلونزا السائدة”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

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