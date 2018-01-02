فاعل خير يتبرع بمبنى كوقف لـ«بر الجوف»

الجوف – أحمد الرمال:

في مبادرة طيبة، تلقت جمعية البر الخيرية بالجوف وقفاً خيرياً من فاعل خير، أوقفه قبل وفاته، عبارة عن مبنى مكون من طابقين يقع بحي الدهيمان، لصالح برامج وأنشطة ومشاريع جمعية البر الخيرية بالجوف، وأوصى بتسليمه للجمعية بعد وفاته بموجب صك شرعي، ذكر فيه أن رئيس الجمعية مفوض بالإشراف على الوقف وصرفه في مجالات الخير.

من ناحيته، قال أمين عام الجمعية د. نواف الخالدي إن هذه المبادرة تدل على أن الأمة لا تزال بخير، وأن هناك من يحمل هم الفقراء والمساكين، وأضاف بأن هذا الفعل ليس بغريب على أبناء منطقة الجوف الذين يقدمون الغالي والنفيس لأعمال الخير، والبر سائلاً العلي القدير أن يجزل لصاحب الوقف الأجر والثواب، وأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

وناشد الخالدي المحسنين الكرام والموسرين ورجال الأعمال بالمنطقة مد يد العون للجمعية؛ لتقوم بواجبها على أكمل وجه نحو الأسر التي ترعاها.