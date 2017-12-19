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معلومات صادمة عن «مشروبات الدايت».. تجنَّبها فوراً

معلومات صادمة عن «مشروبات الدايت».. تجنَّبها فوراً
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تواصل – فريق التحرير:

تعتبر مشروبات “الدايت” من الأساسيات أثناء فترة الرجيم، فيعتقد الكثيرون أنها تساعد على أنقاص الوزن والتخلص من السمنة لعدم احتوائها على نسبة سكر عالية.

ولكن ما لا يدركه كل من يحرص على تناول هذه المشروبات أنها الأكثر ضرراً على صحة الإنسان، حيث تقودك للإصابة بالعديد من الأمراض، فضلاً عن أنها سبب أساسي في السمنة المفرطة.

تسبب أوراماً سرطانية

وحول هذا الأمر، قال الدكتور عماد نادر، استشاري السمنة والنحافة جامعة القاهرة: إن “مشروبات الدايت لها مشاكل صحية عديدة؛ نظراً لاحتوائها على مادة (إسبرتام)، وهي مادة مضرة تسبب الأورام السرطانية والزهايمر ومشاكل في الأسنان”.

وأوضح “نادر” مشكلة هذه المشروبات التي تتركز فيها مادة الإسبرتام، لافتاً إلى أن هذه المادة تساعد على إفراز نسبة عالية من الأنسولين في الجسم فتسبب الشعور بالجوع، وبالتالي تسبب السمنة المفرطة ومرض السكر من النوع الثاني.

وأضاف الاستشاري: “انصح الجميع بالابتعاد عن هذه المشروبات لأضرارها الخطيرة على الصحة، واستبدال هذه المشروبات بالفواكه والخضراوات والأطعمة الصحية”.

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