للحوامل.. احترسن من شبكات «الواي فاي»

تواصل – وكالات:

كشفت أبحاث جديدة، أن ‘‘الواي فاي‘‘ والهواتف الخلوية تزيد خطر تعرض النساء للإجهاض بنسبة 50% تقريباً.

وخلال الدراسات السابقة عن الإشعاع غير المؤين في المجال المغناطيسي والذي يمكن أن ينتج أيضاً عن خطوط الكهرباء وأبراج الاتصالات، توصل العلماء إلى أن الإشعاع يسبب ضغطاً على الجسم مما يؤدي إلى ضرر جيني قد يسبب الإجهاض.

وكان إشعاع المجال المغناطيسي الذي يتعرض له الجميع تقريباً، مرتبطاً بالإصابة بالسرطان، وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بدراسته لمعرفة مدى تأثيره على الحمل.

ويؤثر الإجهاض على ما بين 15 و20% من حالات الحمل في الولايات المتحدة، والتي تعرف بأنها فقدان للجنين الذي يقل عمره عن 20 أسبوعاً في الحمل، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقام باحثون من قسم أبحاث “Kaiser Permanente” في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، بتحليل بيانات 913 امرأة في مراحل مختلفة من الحمل، وكان من بين المشاركين في الدراسة من عانين من الإجهاض سابقاً لمرة واحدة على الأقل.

وتم قياس التعرض لإشعاع المجال المغناطيسي لدى جميع المشاركات باستخدام عدّاد “EMDEX Lite”، لمدة 24 ساعة، وقد تم تتبع النتائج طوال فترة حملهن.

ووجدت النتائج أن التعرض للإشعاع الشديد يزيد من خطر الإجهاض بنسبة تصل إلى 48% بالمقارنة مع النساء اللواتي تعرضن لمستوى إشعاعات أدنى.

يشار إلى أن التعرض لخطر الإجهاض لم يكن مرتبطاً بما إذا كانت المشاركات في الدراسة قد تعرضن للإجهاض في الماضي أم لا.