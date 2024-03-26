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8 خدمات جديدة.. البيئة تطلق خدمات استخراج تراخيص أسواق النفع العام عبر منصة "نما"

وزارة البيئة
البيئة
أ أ
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة (8) خدمات جديدة تتعلق بتقديم الخدمات في أسواق النفع العام عبر منصة "نما"، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والإسهام في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.اضافة اعلان

خدمات جديدة عبر منصة نما:


وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة تمكن المستثمرين والمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال من طلب تراخيص هذه الخدمات؛ لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز أتمتة تراخيص أسواق النفع العام، وتحقيق إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة.
وبيّنت الوزارة أن الخدمات الجديدة تتضمن خدمة ترخيص إدارة أسواق النفع العام، وترخيص مقدم خدمة تسويق، وترخيص المحال، وترخيص المباسط، وترخيص المستودعات، وترخيص الحظائر، وترخيص مقدم خدمة الصيانة والنظافة، ترخيص مقدم خدمة التحميل والتنزيل.
وأشارت إلى أن هذه الخدمات متوفرة حاليًا من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، داعية المزارعين والمستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الخدمات إلى التقديم عبر بوابة "نما" من خلال الرابط التالي (هنــــــــا)

خطة التحول الرقمي:


يشار إلى أن الخدمات الإلكترونية التي تطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل متواصل، تأتي في إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ وتستهدف إتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، بهدف تقليل زيارة فروع ومكاتب الوزارة، وتقليل العمل الورقي ورفع جودة الخدمات المقدمة.

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