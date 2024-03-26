8 خدمات جديدة.. البيئة تطلق خدمات استخراج تراخيص أسواق النفع العام عبر منصة "نما"

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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة (8) خدمات جديدة تتعلق بتقديم الخدمات في أسواق النفع العام عبر منصة "نما"، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والإسهام في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



خدمات جديدة عبر منصة نما:

خطة التحول الرقمي: