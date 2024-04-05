4700 منظمة.. أرقام تنموية كبيرة في القطاع غير الربحي بالمملكة 2024

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أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر مارس 2024م.





العمل غير الربحي يحقق أرقامًا تنموية في المملكة



قرارات حاسمة ضد جمعيات أهلية ومؤسسات غير ربحية



وذلك بعد تسجيل 57 جمعية أهلية و7مؤسسات أهلية و8 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4,721 منظمة.ونوه المركز بما يشهده القطاع غير الربحي من تنامٍ مستمر، على مستوى المنظمات غير الربحية، وأعداد المتطوعين، والزيادة المشهودة في عدد الوحدات المشرفة فنيًّا بالجهات الحكومية.ويشير المركز إلى التقدم المحقق بتضافر كافة جهات منظومة القطاع غير الربحي، والتطور المرصود في حوكمة المنظمات غير الربحية التي حققت في عام 2023م مستويات متقدمة في درجات الحوكمة، مما يؤكد التزام منظمات القطاع بالامتثال وفق الأدوار التنموية المستهدفة.كما أعلن المركز عن إصدار قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد، منها 4 إنذارات بحق جمعيات أهلية، و4 قرارات عزل لمجالس إدارة جمعيات أهلية، وقرار استبعاد أحد منسوبي الجمعيات الأهلية من العمل في القطاع لفترة مؤقتة، وإصدار 3 مخالفات جمع تبرعات صدرت في حق الأفراد، ومخالفتي جمع تبرعات صدرت بحق كيانات غير ربحية، وإحالة 4 كيانات تجارية إلى النيابة العامة، وإحالة 10 كيانات تجارية إلى رئاسة أمن الدولة.وأكد المركز على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، ويدعو الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكترونيncnp.gov.sa وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة التكامل ما بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.