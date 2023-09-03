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4.5 مليار ريال حقوق ردها "إنفاذ" إلى أصحابها في 6 أشهر

انفاذ
4.5 مليار ريال حقوق ردها "إنفاذ" إلى أصحابها في 6 أشهر
أ أ
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تجاوز حجم المبالغ المستوفاة من مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، 16 مليار ريال منذ إنشائه حتى نهاية النصف الأول من 2023.
وقد أشرف المركز خلال النصف الأول على 567 مزادا علنيا، منها 125 مزادا حضوريا، و 418 مزادا إلكترونيا، و24 مزادا هجينا.

تصفية وبيع 2400 أصل متنوع


وبغرض تصفية وبيع 2,400 أصل متنوع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعة على مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ قيمة ما تم استيفاؤه 4.5 مليار ريال.

إنفاذ مركز حكومي مستقل


أُنشئ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بصفته مركز حكومي مستقل إداريًا وماليًا، ويترأس مجلس إدارته معالي وزير العدل، وبعضوية ممثل للجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ليكون المركز جزء من المنظومة العدلية وتحقيق رؤاها وأهدافها المرتبطة برؤية المملكة الطموحة 2030م؛ حيث يقوم المركز بدوره كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني في تطوير العمل والأداء الحكومي.

رفع مستوى جودة الخدمات


وتأسيس البنية التحتية اللازمة، واستيعاب متطلباتها من ناحية الخدمات العدلية، والارتقاء بجودة تقديمها للمواطنين؛ لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتعزيز الممكنات الاقتصادية الواعدة وتحفيزها، خاصة في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته العدلية بإشراف مباشر من المركز؛ لضمان مستوى الجودة، والكفاءة في الأداء، والإسراع في إنجاز العدالة للمستفيدين.

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