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وزير الطاقة يجتمع بوزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان

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جانب من اللقاء
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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في جدة، اجتماعًا مع معالي مختار باباييف؛ وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان، رئيس المؤتمر التاسع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة للمناخ (COP29).اضافة اعلان
والذي سيُعقد في شهر نوفمبر، من هذا العام، في العاصمة الأذربيجانية؛ باكو.

فرص التعاون بين البلدين:

وناقش الوزيران، خلال اللقاء، فرص العمل والتعاون بين البلدين في مجال العمل المناخي، وكذلك العمل المُشترك لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
كما استعرضا جهود ومبادرات المملكة في التعامل مع آثار التغير المناخي، مثل استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، وغيره من البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية.

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