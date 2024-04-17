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وزير الخارجية يستقبل نظيره الأرميني

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وزير خارجية
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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان.

 وزير الخارجية يستقبل نظيره الأرميني:

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وفي بداية الاستقبال رحب سمو وزير الخارجية بمعالي وزير الخارجية الأرميني والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة.
 كما جرى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، وبحث مستجدات الأوضاع، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
 حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.

وزير الخارجية ووفد المملكة رفيع المستوى يلتقون برئيس أركان الجيش الباكستاني


وأمس التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري، ومعالي مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي، وعددٍ من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، اليوم ، بمعالي رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول عاصم منير، وذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون المتينة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين الشقيقين بما يساهم في الأمن والسلم الدوليين.

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