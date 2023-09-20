هيئة المنافسة تسمح باستيراد قطع غيار سيارات مطابقة للجودة

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أوصت هيئة المنافسة السماح لموردي قطع غيار السيارات، الجمع بين توريد قطع غيار تحمل علامة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، مع توريد قطع غيار أيضاً ذات الجودة المطابقة. اضافة اعلان

وطالبت الهيئة بتعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات، خاصة أن القيود المفروضة حالياً على استيراد وبيع قطع الغيار للعلامات التي تحمل علامة الشركة المصنعة للمعدات الأصلية.





وضع المنافسة في قطاع السيارات





التمثيل الحصري للموزع المحلي





مراكز الإصلاح المستقلة



وكشفت هيئة المنافسة في التحديات والتوصيات التي درستها في «الوضع الراهن للمنافسة في قطاع السيارات» عن عدم خضوع المستوردين المستقلين للسيارات للائحة معيار المملكة لاقتصاد الوقود.ويخضع الموزعون التابعون المعتمدون للشركات المصنعة لمعيار الوقود، إذ تنظر الهيئة في جدوى إلزام جميع الكيانات التي تمارس أنشطة استيراد السيارات الجديدة بالمعايير المعتمدة.وأوصت هيئة المنافسة بمراقبة التمثيل الحصري للموزع المحلي لعلامات تجارية متعددة، باعتبارها عمليات اندماج أو استحواذ قد تخل بالمنافسة.إضافة إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لرصد أي ممارسات مخلة بالمنافسة في نتائج المناقصات العامة.وعن احتمالية إساءة القيود الرأسية بين الشركات المصنعة والموزعين ومراكز الإصلاح المستقلة، أوصت الهيئة بنشر دليل إرشادي بشأن القيود والاتفاقيات الرأسية لتخفيف احتمالية إساءة الوضع المهيمن.وإعداد مدونة قواعد سلوك لخدمات ما بعد البيع، تتضمن المبادئ التوجيهية بشأن سلوك الشركات المصنعة للمعدات الأصلية والموزعين في ما يتعلق بحقوق المستهلكين أثناء فترة سريان الضمان.