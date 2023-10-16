توضيح مهم من "الجوازات" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

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قالت الإدارة العامة للجوازات إنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة الإدارة.
منصة أبشر:
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وأضافت أن الاستعلام يتم عن رقم الحدود بموقع منصة "أبشر" الإلكترونية.
إدارة الجوازات:
في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع أحد الأشخاص بشأن تأخر وافد في مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة فيزا العمل.
انتهاء مدة الفيزاوقال المستفيد: "شخص قدم للمملكة بفيزا عمل 3 أشهر ورغب في المغادرة واتضح أنه جلس 4 أشهر.. هل عليه غرامة أم غرامة وتوقيف؟".
وردا على ذلك، قالت الجوازات: "يمكنك معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال حسابك البنكي".
المديرية العامة للجوازاتفي وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه من الممكن إنشاء حساب للمواطن أو المقيم أو الزائر في جواز سفر مستقل عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس.
تنبيه مهم من "الجوازات" بشأن سجل الأسرةفي الوقت نفسه، أفادت المديرية بأن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، موضحة أنه يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.
الخطوات والإجراءاتكما حددت الجوازات، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة ضرورة حجز موعد إلكتروني في حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات.
ولفتت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا يمنعه من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر، مؤكدة أنه لا يمكن إضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيس، ويجب إصدار جواز مستقل لكل فرد.
عبر منصة #أبشر الإلكترونية، بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات. pic.twitter.com/HH7yvJcpme— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 16, 2023