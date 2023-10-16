توضيح مهم من "الجوازات" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

أ أ

قالت الإدارة العامة للجوازات إنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة الإدارة.





منصة أبشر: اضافة اعلان



إدارة الجوازات:



انتهاء مدة الفيزا



المديرية العامة للجوازات



تنبيه مهم من "الجوازات" بشأن سجل الأسرة



الخطوات والإجراءات



عبر منصة ⁧ #أبشر ⁩ الإلكترونية، بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات. pic.twitter.com/HH7yvJcpme October 16, 2023

وأضافت أن الاستعلام يتم عن رقم الحدود بموقع منصة "أبشر" الإلكترونية.في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع أحد الأشخاص بشأن تأخر وافد في مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة فيزا العمل.وقال المستفيد: "شخص قدم للمملكة بفيزا عمل 3 أشهر ورغب في المغادرة واتضح أنه جلس 4 أشهر.. هل عليه غرامة أم غرامة وتوقيف؟".وردا على ذلك، قالت الجوازات: "يمكنك معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال حسابك البنكي".في وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه من الممكن إنشاء حساب للمواطن أو المقيم أو الزائر في جواز سفر مستقل عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس.في الوقت نفسه، أفادت المديرية بأن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، موضحة أنه يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.كما حددت الجوازات، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة ضرورة حجز موعد إلكتروني في حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات.ولفتت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا يمنعه من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر، مؤكدة أنه لا يمكن إضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيس، ويجب إصدار جواز مستقل لكل فرد.