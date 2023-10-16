الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من "الجوازات" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

الجوازات
الجوازات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
قالت الإدارة العامة للجوازات إنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة الإدارة.

منصة أبشر:اضافة اعلان


وأضافت أن الاستعلام يتم عن رقم الحدود بموقع منصة "أبشر" الإلكترونية.

إدارة الجوازات:


في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع أحد الأشخاص بشأن تأخر وافد في مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة فيزا العمل.

انتهاء مدة الفيزا

وقال المستفيد: "شخص قدم للمملكة بفيزا عمل 3 أشهر ورغب في المغادرة واتضح أنه جلس 4 أشهر.. هل عليه غرامة أم غرامة وتوقيف؟".

وردا على ذلك، قالت الجوازات: "يمكنك معرفة الغرامة وسدادها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية من خلال حسابك البنكي".

المديرية العامة للجوازات

في وقت سابق، كشفت المديرية العامة للجوازات، أنه من الممكن إنشاء حساب للمواطن أو المقيم أو الزائر في جواز سفر مستقل عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس.

تنبيه مهم من "الجوازات" بشأن سجل الأسرة

في الوقت نفسه، أفادت المديرية بأن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، موضحة أنه يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.

الخطوات والإجراءات

كما حددت الجوازات، خطوات إصدار جواز السفر الإلكتروني، مؤكدة ضرورة حجز موعد إلكتروني في حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات.
ولفتت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا يمنعه من السفر، طالما لا يوجد عليه منع من السفر، مؤكدة أنه لا يمكن إضافة تابعين لصاحب الجواز الرئيس، ويجب إصدار جواز مستقل لكل فرد.




اقرأ أيضا

F8jmg61XMAAxJv4
10:07 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

مساند يوجه رسالة مهمة لجميع المستخدمين

المركز الوطني للأرصاد
10:01 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

3 تأثيرات مصاحبة .. "الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا على الباحة

أمطار المملكة 2
9:38 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الأرصاد: نوفمبر سجل أعلى كميات أمطار على مدن المناطق الساحلية

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
9:11 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مواد مخدرة

اقرأ أيضا

النيابة العامة توضح عقوبة غش أو تداول مواد غذائية ضارة

أهم 10.. اختبارات رخصة المعلمين وتحذير المرور وإقراض متضرري العقاري

بدء التسجيل لاختبار القبول المبكر في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر قياس

رصد 46 مخالفة بمنشآت التدريب الأهلية

حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك الـ 5 لقطاعات قوى الأمن الداخلي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 5:55 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن عدم مغادرة وافد رغم انتهاء مدة فيزا العمل

الجوازات 9:09 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن خدمة طلب تقرير مقيم

حساب المواطن 3:21 م السبت، 23 سبتمبر 2023

هل توقف دعم حساب المواطن ؟... البرنامج يرد ويوضح الحقيقة

أنواع_الأخطاء_الطبية 12:32 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أخطاء طبية بعسير والشرقية .. الكشف عن أكثر المناطق وأقلها تسجيلا للحالات

اقرأ أيضا

2023-10-16_18-32-19
6:36 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

مختص يحذر من عادة خاطئة تسبب تراجع إنتاج النباتات

وزارة النقل
5:56 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هيئة النقل: مشروع النقل الجديد يربط 200 مدينة ومحافظة

الجوازات
5:55 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن عدم مغادرة وافد رغم انتهاء مدة فيزا العمل

كاشف الدخان
5:00 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الدفاع المدني: 4 فوائد لوجود كاشف الدخان في المنازل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة - جديد
9:11 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

النيابة العامة توضح عقوبة غش أو تداول مواد غذائية ضارة

أهم 10
8:54 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

أهم 10.. اختبارات رخصة المعلمين وتحذير المرور وإقراض متضرري العقاري

حساب المواطن
6:29 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل يؤثر تعديل الراتب في حساب المواطن على استحقاق الدفعة الشهرية؟

وزارة النقل
5:56 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هيئة النقل: مشروع النقل الجديد يربط 200 مدينة ومحافظة

الجوازات
5:55 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم من "الجوازات" بشأن عدم مغادرة وافد رغم انتهاء مدة فيزا العمل

صندوق التنمية العقارية
5:19 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

بعد الأحكام القضائية .. إقراض متضرري العقاري نصف مليون ريال