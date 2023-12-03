الأحد، 19 جمادى الأولى 1445 ، 03 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. الزكاة تحدد موعد انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات وقيمة استحقاق حساب المواطن

أخبار السعودية
أهم 10
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

الزكاة والضريبة: أقل من 30 يومًا متبقية على انتهاء مبادرة إلغاء الغرامات
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية"، والتي تنتهي في 31 من ديسمبر 2023م.

القطاع العقاري يتراجع 16.5% في نوفمبر.. ويضغط على قطاعات أخرى
أنهى مؤشر البورصة العقارية أداءه خلال نوفمبر على ارتفاع بمعدل شهري 0.2 في المئة، واستقر مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى 10063.4 نقطة.

"الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها.

بعد صدور نتائج الأهلية.. تعرف على قيمة استحقاقك في حساب المواطن لشهر ديسمبر
تتيح الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من الدعم.

الخطوات والشروط.. تنبيه من أبشر بخصوص تجديد الهوية الوطنية

أصدرت منصة "أبشر"، توضيحًا مهمًا بأنه يمكن تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية.

شروط وطريقة الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة
توفر وزارة الزراعة والمياه، برنامج دعم الريف للأسر المنتجة، من أجل تقديم الدعم المادي، وتحسين الدخل الشهري للعاملين في الزراعة والصيادين والعاطلين عن العمل.

إجراءات إضافة السجين في منصة الدعم والضمان الاجتماعي
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن إجراءات إضافة السجين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

"ريادة" يعلن عن دورة تدريبية بمجال الموارد البشرية عن بُعد

أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد".

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برنامج خادم الحرمين للابتعاث
3:30 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

بدء التقديم على برنامج خادم الحرمين للابتعاث في التخصصات غير الربحية

الإجازة المطولة
3:01 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد أول إجازة في الفصل الدراسي الثاني

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية
2:35 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

"الأرصاد" يحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

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الموارد: مبادرات وخطوات جبارة لتمكين ذوي الإعاقة

خطوات مهمة.. تنبيه من "أبشر " بخصوص تجديد الهوية الوطنية

عاجل.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية

"الطرق" تستخدم الجهاز الأول في الشرق الأوسط لقياس هذا الأمر

إجراءات إضافة السجين في منصة الدعم والضمان الاجتماعي

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