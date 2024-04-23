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تغيير وتعديل عدد من الأسماء الجغرافية في المملكة.. التفاصيل

الرياض
اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية
أ أ
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عقدت اللجنة الوطنية ‎للأسماء الجغرافية في مقرها بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اجتماعها التاسع.

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وشهد الاجتماع الذي رأسه رئيس اللجنة رئيس الجيومكانية الدكتور المهندس محمد آل صايل، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، مناقشة آلية التنسيق القائم مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالأسماء الجغرافية عند رغبتها في إطلاق أسماء جديدة أو تغيير أسماء قائمة.

تغيرر أسماء بعض الأماكن

‎كما تقرر تغيير وتعديل عدد من الأسماء الجغرافية ومنها؛ إطلاق اسم ميناء نيوم في ضبا، وتعديل اسم قرية الشباشبة إلى بني شبيب، مع تصحيح بعض الأسماء الجغرافية في مراكز طبب والحرجة وقنا.
يذكر أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية مقرها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية التي تتولى مهام الإشراف عليها بحكم الاختصاص وبموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.

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