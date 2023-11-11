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نجا بأعجوبة.. تحرير طفل علق في غسالة ملابس بالمدينة

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الدفاع المدني
أ أ

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني صباح اليوم السبت، أن إدارة مدني المدينة المنورة تمكنت من تحرير أحد الأطفال.

إنقاذ طفل علق في غسالة ملابساضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة ونجحت من تحرير طفل علق في غسالة ملابس.

الطفل بخير وبصحة جيدة

وأكدت في الوقت نفسه، أن الطفل الذي تم إنقاذه بالمدينة المنورة، هو الآن بصحة جيدة.
ونشرت المديرية على حسابها صورة للطفل أثناء إنقاذه، توضح الجهد المبذول للفريق الذي لم يتحرك من المنطقة إلا بعد الاطمئنان على صحته وتسليمه لأهله سالمًا.


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