نجا بأعجوبة.. تحرير طفل علق في غسالة ملابس بالمدينة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني صباح اليوم السبت، أن إدارة مدني المدينة المنورة تمكنت من تحرير أحد الأطفال.





إنقاذ طفل علق في غسالة ملابس اضافة اعلان



الطفل بخير وبصحة جيدة



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة ونجحت من تحرير طفل علق في غسالة ملابس.وأكدت في الوقت نفسه، أن الطفل الذي تم إنقاذه بالمدينة المنورة، هو الآن بصحة جيدة.ونشرت المديرية على حسابها صورة للطفل أثناء إنقاذه، توضح الجهد المبذول للفريق الذي لم يتحرك من المنطقة إلا بعد الاطمئنان على صحته وتسليمه لأهله سالمًا.