لمربي الأغنام .. تجنب هذا الخطأ لأنه قد يفقدك ثروتك

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نصح الإرشاد الزراعي مربي الأغنام بإبعاد المصابة منها عن السليمة وذلك لتجنب نقل العدوى.
نصيحة مهمة لمربي الأغنام لتجنب إصابتها بالأمراض:
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وقال: "يوصى بأن تكون حظائر الأغنام المريضة بعيدة عن الحظائر الرئيسية
تربية الأغنام:
في وقت سابق، وجه الإرشاد الزراعي نصيحة مهمة لمربي الأغنام وخاصة قبل جز الصوف.
وقال : "يوصى في تربية الأغنام وللاستفادة من الصوف وقبل الجز بتنظيفه جيدا لإزالة الأوساخ والأوراق والأغصان الملتصقة به".
في وقت سابق، قال الإرشاد الزراعي إنه يوصى في تربية الأغنام بوضع المصدات الهوائية بارتفاع الأغنام وذلك حفاظا عليها.
التيارات الهوائية:
وأضاف: "لا تجعلها أقل من ارتفاع الأغنام مما تؤثر التيارات الهوائية الباردة على ارتفاع الأغنام أثناء فصل الشتاء".
الإرشاد الزراعية:
من جهته، قال الإرشاد الزراعي إنه يجب على المربي معرفة طريقة تصريف وتسويق إنتاجه من الصوف واللحوم قبل البدء في تربية الأغنام.
متطلبات السوق:
وأوضح أنه يكون أن يكون لدى المربي معرفة بمتطلبات السوق ولديه اطلاع واسع لمعرفة كل ما يحتاج إليه.
وأضاف أن معرفة المربي جيدا بالأغنام يساعده على تسويق "الصوف" والألبان وكافة المنتجات.
الاهتمام بالتغذية:
في وقت سابق، قال المهندس وافي سلامة الشمري، إن هناك عدة خطوات يجب التأكد منها لضمان جودة منتجات الأغنام.
وأوضح "الشمري" أنه يجب الاهتمام بالتغذية والمياه والتأكد من مصادر الطعام مثل البرسيم بحيث لا يوجد عليه رش أو مبيدات.
وأضاف: "أيضا يجب التأكد من نظافة الأعلاف ويجب التركيز على الشعير، والاهتمام بشكل عام ينعكس على الحليب والجودة وأيضا الصحة".
ممارسات خاطئة
في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي، المربين، بالطريقة الصحيحة لتخزين الأعلاف وذلك حتى لا تتسبب الطريقة الخاطئة في الكثير من المشاكل.
وأوضح أنه من الممارسات الخاطئة تخزين الأعلاف بالقرب من حظائر التربية، حيث قد يتسبب ذلك في تلوث الأعلاف بالأمراض والبكتريا.
وأضاف أن العدوى قد تنتقل من الأغنام والماعز إلى الإنسان وبالتالي قد تصبح مصدرا للإصابة للحيوانات الأخرى.
أخي المربي … يوصى في تربية #الأغنام أن تكون حظائر عزل الحيوانات المريضة بعيدة عن الحظائر الرئيسية #رعاية_الحيوان#مرشدك_الزراعي pic.twitter.com/p14pvI5Rle— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) January 28, 2024