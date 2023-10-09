لماذا تظهر التشققات في الحوائط ؟.. مختص يجيب

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يشكل الطوب 30% من بناء الوحدات السكنية غير أن بعض المقاولين لا يلتزمون بمواصفات وتركيبه لتخفيض التكاليف.





الزوايا الحادة

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أنواع الطوب





وجود شهادة تفيد بصلاحية الموقع للبناء.



تقديم الرسم الهندسي للبناء المراد تشييده.



تقديم صورة من سند الملكية، كما يجب تقديم إيصال يفيد بتسديد جميع الرسوم المطلوبة.



تقديم صورة من بطاقة الحالة الاجتماعية.



وجود المستندات والأوراق التي تفيد بأن الأرض ملك للشخص الذي يريد البناء.



استخراج رخصة البناء ورخصة تشغيله، في حالة إذا كان المبنى منشأة صناعية أو تجارية.



تقديم شهادة من الشركة الخاصة بالكهرباء، مع إلحاق كافة المخططات التي اعتمدها المكتب الهندسي.



اتباع الشروط الخاصة بالأدوار العالية، وذلك إذا كانت المنشأة تزيد عن ١٢ طابقًا.



اتباع اللوائح الخاصة بالصحة والسلامة.



وجوب تقديم استمارة تدقيق متطلبات البناء.





ومن بين الأمور التي لا يتم الالتزام بها عدم تركيب الزوايا الحادة المناسبة وكذلك الخلطة الأسمنتية الجيدة.وقال المهندس محمد جمعة، مهندس إنشائي ، إن تركيب الزوايا الحادة يضمن عدم وجود شروخ في الحوائط.هناك نوعان من الطوب هما الأسمنتي والأحمر ويتم تحديد أيهما المستخدم بحسب كود البناء.شروط مهمةفي وقت سابق، وضعت وزارة الشؤون البلدية مجموعة من الشروط، التي يجب توافرها لاستخراج تصريح البناء مثل:-