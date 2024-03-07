قرار بتعيين محمد العبداللطيف وكيلًا مساعدًا لوزارة البيئة والزراعة

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صدرت اليوم الموافقة على تعيين المهندس محمد بن عبدالعزيز العبداللطيف، وكيلًا مساعدًا لوزارة البيئة.





تعيين محمد العبداللطيف وكيلًا مساعدًا لوزارة البيئة والزراعة



ووفقًا لحساب "التعيينات" على منصة إكس، فقد تم تعيين محمد بن عبدالعزيز العبداللطيف، وكيلًا مساعدًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة.وعمل العبد اللطيف مستشارًا ومديرً لمشروع "إقاف زراعة الأعلاف الخضرا" بوزارة البيئة والمياه والزراعة.يأتي هذا بعد ساعات من قرار تمديد تكليف سعود بن محمد الشمراني "وكيلًا مساعدًا لوزارة الصحة للميزانية والتخطيط المالي" لمدة عام.