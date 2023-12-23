السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

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الإطاحة بمروجي السموم في الجوف وعسير .. وإحباط خطط توزيعها

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف، لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي المخدرات 

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وأوضحت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (67) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طرق الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة


 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

كما تم تخصيص رقم (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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