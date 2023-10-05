الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو متداول.. الشرطة الصينية تمنع سائح أوزباكستاني من الصلاة

مسلمو الإيغور
مسلمو الإيغور
أ أ
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تداول نشطاء مقطعاً مصوراً لشرطي صيني يحاول منع سائح أوزباكستاني من الصلاة في إحدى المناطق العامة، ما أثار غضباً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان
ويظهر الفيديو شابا افترش سجادة صلاة بجانب الطريق وبدأ في الصلاة، إلا أن الشرطي حاول منعه بالقوة ولم يتركه للانتهاء من الصلاة.


سحب سجادة الصلاة

وفي خلفية الفيديو، يظهر صوت يعتقد انه لمصور الفيديو، وهو يقول أنه هو الآخر واجه موقفا مشابها عندما أخدت منه الشرطة سجادة الصلاة عندما أراد أن يصلى عليها في مكان عام.


التضييق في الصين على المسلمين

التضييق في الصين على شعائر المسلمين ليس بجديد، وأخر الحوادث المنشورة في هذا الشأن كانت عن اعتقال السلطات الصينية 630 إماماً وشخصية دينية في إطار حملتها على المسلمين الإيغور في إقليم شينجيانغ.


وفاة 18 شخصية دينية أثناء الاعقتال

وأفادت الدراسة التي أعدتها منظمة "إيغور هيومن رايتس بروجكت" واطلعت عليها بي بي سي بأن 18 شخصية دينية، توفيت أثناء الاعتقال أو بعده بقليل، وفقا لـ " بي بي سي".
وأدين أغلب المعتقلين بتهم فضفاضة من بينها "نشر التطرف"، و"حشد الناس من أجل الإخلال بالنظام العام"، و"التحريض على الانفصال".


إمامة الناس في الصلاة جريمة

وحسب شهادات الأقارب، فإن الجريمة "الحقيقية" هي الدعوة وإمامة الناس في الصلاة، أو مجرد تولي منصب الإمام.
وتحرت المنظمة في بحثها عن مصير 1046 شخصية دينية مسلمة، الأغلبية الساحقة منهم من الإيغور، اعتماداً على وثائق صادرة عن المحاكم، وشهادات العائلات، وتقارير إعلامية نقلاً عن بيانات حكومية وخاصة.


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