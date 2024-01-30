رحلة صيد تنتهي بكارثة.. غرق مواطن ستيني في بحر مستورة غرب المملكة

رحلة صيد تنتهي بكارثة في رابغ اضافة اعلان



فقدان الظاهري في آخر رحلاته للصيد



باشر قرابة 100 غواص عملية البحث عن المفقود الستيني المواطن "حميد الظاهري" في بحر مستورة التابع لمحافظ رابغ غرب المملكة.وكان الظاهري، قد اختفى منذ 10 أيام أثناء رحلة صيد في البحر بحث ما أكده الكابتن بندر فريد خشيم مساعد المدرب الذي يعد ضمن فريق الإنقاذ، وفقا لـ"العربية السعودية".وقال فريد خشيم أن سبب صعوبة البحث نتيجة اتساع مساحة المكان الذي فقد به المواطن، إضافة إلى كثرة الكهوف في الموقع، إذ جعلت عمليات البحث صعبة.بينما أفاد أقارب المفقود الذي يدعى حميد، 65 عاماً، أنه ذهب في رحلة صيد نهاية الأسبوع في يوم الجمعة في منطقة الفواهة في مركز مستورة التابع لمحافظة رابغ.وأضافوا أن المفقود كان يهوى صيد السمك منذ القدم، وفٌقد في آخر رحلاته للصيد في رابغ، وبعدئذ عُثر على قاربه الذي تحرك بفعل الأمواج.بينما قالت مصادر إن أحد أصدقاء المفقود كانا قد تناولا العشاء قبل اليوم الذي فقد فيه، وأشارت إلى أن المفقود يحب الصيد، وعادة ما يدخل في البحر حتى عمق 15 كيلو حتى يمارس هوايته المفضلة بصيد السمك بسنارته، غير أن هذه المرة ذهب ولم يعد حتى الآن.