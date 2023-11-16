الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الخميس

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 2 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 16 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:38 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:20.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:34 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:11 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 2 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 2 جمادى الأولى الآخر 1445هـ

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:14
المدينة – 5:18
الرياض – 4:49
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:16
المدينة – 3:13
الرياض – 2:45
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:39
المدينة – 5:35
الرياض – 5:07
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:09
المدينة – 7:05
الرياض – 6:37



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