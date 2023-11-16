عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الخميس

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 2 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 16 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:38 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:20. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:34 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:11 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 2 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:



مواقيت الصلاة ليوم الخميس 2 جمادى الأولى الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:14

المدينة – 5:18

الرياض – 4:49

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:06

المدينة – 12:07

الرياض – 11:38

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:16

المدينة – 3:13

الرياض – 2:45

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:39

المدينة – 5:35

الرياض – 5:07

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:09

المدينة – 7:05

الرياض – 6:37







