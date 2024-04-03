عاجل.. متى تبدأ إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص؟

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، تبدأ بنهاية عمل يوم الاثنين 29 من رمضان 1445هـ 8 من إبريل 2024 ولمدة 4 أيام.





هل يمكن إلزام الموظفين بالعمل خلال إجازة عيد الفطر؟



هؤلاء لا تنطبق عليهم إجازة عيد الفطر



نص نظام العمل على أنه في حال عدم منح الموظف إجازة عيد الفطر (لمدة 4 أيام)، يتم فرض غرامة قدرها 5000 ريال على كل موظف لم يٌمنح هذه الإجازة في المنشاة، وفقًا للمادة 50 من جدول المخالفات.ويطبق القرار الذي يقضي بأن تكون إجازة عيدي الفطر والأضحى بحدٍّ أدنى أربعة أيَّام عمل، وبحدٍّ أقصى خمسة أيام على الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها لنظام العمل.ويخضع الموظفون في الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، فيطبَّق ما ورد على العاملين الخاضعين لنظام العمل.أمَّا الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل، وفقًا لتنظيمها (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، ولم تعتمد لائحتها الإدارية، فتقوم بتطبيق نفس الضوابط المشار لها سابقًا.وتضمَّنت الموافقة تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظِّمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية.