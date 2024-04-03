الأربعاء، 24 رمضان 1445 ، 03 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. النقل: 3 قرارات تدخل حيز التنفيذ (تفاصيل)

الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات عبر 3 قرارات تدخل حيز النفاذ ابتداءً من أمس الثلاثاء.

قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات:

اضافة اعلان
وتشتمل القرارات على إلزام غير المواطنين  العاملين في تطبيقات توصيل الطلبات بالانضمام لإحدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف في 4 من مناطق المملكة بصفتها مرحلة أولى، مع قصر العمل الحر على المواطنين.
كما تشمل إصدار ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، واعتماد الزي الموحد للسائقين.
‎وأشارت الهيئة إلى أن إلزام السائقين غير المواطنين بالعمل في الشركات المرخصة للنقل الخفيف، سيبدأ في أربع مناطق بصفتها مرحلة أولى، وهي: الباحة، وجازان، ونجران، والحدود الشمالية.

ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية:


كما أصدرت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ضوابط تنظيم استخدام الدراجات الآلية، وتتضمن على اشتراطات عامة، واشتراطات للتسجيل والمواصفات الفنية للدراجة، إضافة إلى واجبات السائق والنطاق الجغرافي لممارسته للنشاط.
ونوهت أن الضوابط تتضمن الحصول على بطاقة تشغيل سارية المفعول، وعدم تحميل الدراجة طلبات ذات أوزان وأبعاد تؤثر على مستخدمي الطرق، وأن لا يمارس النشاط في الطرق التي تحظرها الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل.
‎وأوضحت الهيئة أن إصدار الضوابط يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان جودة خدمات قطاع توصيل الطلبات، وحماية حقوق المستهلك، والحد من المخاطر المرورية المرتبطة بتزايد استخدام الدراجات الآلية في توصيل الطلبات، مؤكدة أن الالتزام بها يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة تساعد على تحقيق تجربة توصيل أفضل للمستهلكين والسائقين على حد سواء، مشيرةً إلى أن تفاصيل الضوابط متوفرة الموقع الإلكتروني للهيئة tga.gov.sa.

زي موحد  للسائقين:


كما اعتمدت الهيئة زياً موحداً للسائقين غير السعوديين من خلال نموذجين، يكون الأول زيّاً مخصصاً للعاملين بشكل مباشر لدى الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف، ويكون الآخر زيّاً موحداً خاصاً بالمنشأة التي تقدّم خدمات التوصيل عبر التطبيقات، بعد اعتماد التصميم وأخذ موافقة الهيئة العامة للنقل.
‎كما يلتزم السائقون السعوديون، بما هو وارد في لائحة المحافظة على الذوق العام، مما يسهم في توحيد المظهر العام وتعزيز الصورة المهنية للعاملين في هذا القطاع، حيث تشير الهيئة إلى أن توحيد الزي يسهم في تقديم خدمة عالية الجودة، ويعزز من مستوى الموثوقية والأمان في قطاع توصيل الطلبات.
‎إلى ذلك، كشفت الهيئة أن العمل الحر سيستمر في باقي المناطق وستعلن المرحلة الثانية من القرارات قبل تاريخ 1 / 7 / 2024م، مشددة على التزامها بمتابعة تنفيذ القرارات وتقييم أثرها على القطاع، موضحةً أن هذه القرارات، تأتي في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة المهنية للسائقين ورفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع توصيل الطلبات، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الانخراط بفعالية في هذا القطاع الحيوي.

اقرأ أيضا

السيول تحاصر 3 أشخاص داخل مركبة في "العقيق" وتدخل فوري من الدفاع المدني

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وبروق في الدوادمي

عاجل.. إيداع دفعة أبريل في حساب المواطن شاملة الدعم الإضافي

تدشين المرحلة الأولى من البوابات الإلكترونية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض

مختص في شؤون التعليم: نظام الفصول الثلاثة زاد من نسبة غياب الطلاب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

7ع67ع 12:27 م الإثنين، 01 أبريل 2024

اليوم.. بدء تطبيق أولى مراحل تنظيم توصيل الطلبات وتنبيه بشأن الوافدين

توصيل الطلبات بالسعودية - ارشيفية - دليفري 11:34 ص الأحد، 31 مارس 2024

غدًا.. تطبيق أولى مراحل تنظيم توصيل الطلبات وإلزام الوافدين بهذا الأمر

خدمات التوصيل 12:59 ص الأحد، 31 مارس 2024

عاجل.. بعد 24 ساعة .. بدء تنفيذ القرارات التنظيمية الخاصة بـ"توصيل الطلبات"

خدمات التوصيل 12:06 ص الثلاثاء، 26 مارس 2024

عاجل.. بدءًا من هذا الموعد.. إلزام غير المواطنين بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة