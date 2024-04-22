الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق

امطار - سيول - الارصاد
أمطار رعدية ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.اضافة اعلان

أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

وأوضح الأرصاد أن هذه الفرصة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وقد تمتد إلى الباحة.
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، والرياض (السليل).
كما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار

ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.
وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:
1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.
2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.
3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.
4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.
5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.
6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

اقرأ أيضا

الإثنين 13 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مدني جدة يخمد حريقا بمجرى مرفق خدمات لمبنى في حي الشاطئ

أمانة المدينة تطلق الحركة المرورية ‏في طريق سلطانة مع تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد وتقاطع خالد بن الوليد

عاجل.. هل يمكن تحويل العمرة إلى زيارة عائلية؟.. توجيه مهم من وزارة الحج

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في سيريلانكي وضبط عصابة النصب والاحتيال بكمين محكم

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 4 12:22 م الجمعة، 29 مارس 2024

عاجل.. أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على مكة والمدينة و10 مناطق

أمطار المملكة 10:16 ص الخميس، 28 مارس 2024

عاجل.. أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح متربة على مكة والمدينة وهذه المناطق

أمطار مكة 10:18 ص الأربعاء، 27 مارس 2024

عاجل.. أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على مكة وعسير و4 مناطق

أمطار المملكة 10:13 ص الثلاثاء، 26 مارس 2024

عاجل.. أمطار وسيول ورياح نشطة على الرياض والشرقية و3 مناطق