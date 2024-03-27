عاجل.. أمطار رعدية وبرد ورياح متربة على مكة وعسير و4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
أمطار وبرد ورياح متربة على 6 مناطق
في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر
الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
تتحول تدريجياً جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
حركة الرياح على الخليج العربي
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج ومائج على
الجزء الأوسط والجنوبي.
6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار
وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:
1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.
2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.
3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.
4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.
5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.
6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.