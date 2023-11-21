عاجل.. توقعات "الأرصاد": طقس بارد وسيول على مكة والرياض ومعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن يسود طقس بارد على معظم مناطق المملكة.
أمطار رعدية وسيولوأضاف المركز في تقريره أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول
أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من
البرد.
وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
أمطار رعدية ورياح نشطةكما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة
وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.
ضباب على معظم المناطقولا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق،
كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة
15-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط
والجنوبي، ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية
الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
حركة الرياح السطحية على الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي
شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع
تشكل السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.