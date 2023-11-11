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ضبط مقيم مخالف لإلقائه مياهاً غير معالجة في وسط بيئي بمكة المكرمة

حطب محلى - مخالف - القوات الخاصة لأمن الطرق - الامن البيئي
الأمن البيئي
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‏ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً من الجنسية الهندية لمخالفته نظام البيئة لإلقائه مياهاً غير معالجة في وسط بيئي بمنطقة مكة المكرمة، واُتُّخِذَت الإجراءات النظامية بحقه.اضافة اعلان

إلقاء مياه الصرف


وأوضحت أن عقوبة إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في أي وسط بيئي غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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