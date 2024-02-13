ضبط مقيم "عربي" بمخدرات في القنفدة.. ومخالف إثيوبي في جازان

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة القنفذة على مقيم من الجنسية السورية لترويجه 7 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.





منطقة جازان:



التعاون مع الجهات الأمنية:

