الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

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ضبط مقيم "عربي" بمخدرات في القنفدة.. ومخالف إثيوبي في جازان

مكافحة المخدرات تبوك
أرشيفية
أ أ
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قبضت دوريات الأمن بمحافظة القنفذة على مقيم من الجنسية السورية لترويجه 7 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.اضافة اعلان

منطقة جازان:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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