شركات النظافة تعود إلى المدارس.. تعرف على مسؤولياتها

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استلم عدد من الشركات مسؤولية النظافة في مدارس التعليم العام، بعد إسنادها من قبل إدارات التعليم، وتتولى الشركات مسؤولية النظافة وتوفير أدوات التعقيم ومستلزماتها. اضافة اعلان

وتتولى الشركات أيضا المتابعة المستمرة مع إدارة المدرسة حول نظافة المنشأة التعليمية.





وقف مخصصات النظافة للمدارس

أبلغت عدد من إدارات التعليم، المدارسَ عن بدء تولي شركات مسؤولية النظافة داخل المدرسة وتوفير أدواتها، بالإضافة إلى صرف رواتب عمال النظافة الموجودين بالمدارس، خلافًا للسابق بتحويل مخصصات مالية لحساب المدارس تختص بالنظافة.





بداية عمل الشركات من الفصل الدراسي الثاني



احتياجات المدارس بالمقارنة مع عدد الطلاب



خطة نظافة المدارس خلال اليوم الدراسي



مهام شركات النظافة



وقدمت الشركات بداية من الفصل الدراسي الثاني أعمالها للمدارس من خلال تسليم أدوات النظافة الأساسية، وحصر العمالة واحتياجات المدارس.وتتولى الشركة تسليم المدارس شهريًا الأدوات الاستهلاكية، والمرتبات المالية لإدارة المدرسة تباعًا بعد توليها أعمالها.تختلف احتياجات المدارس بحسب أعداد الطلاب أو الطالبات والكثافة الطلابية، إضافة إلى عدد طوابق المدارس، فيما تشترك الشركة مع إدارة المدرسة بالإشراف على النظافة والمتابعة والمراقبة.وتقوم الشركة بتلبية احتياجات المنشآت التعليمية من احتياجات طارئة أو شهرية، وتسليمها لإدارة المدرسة وفق بيان حصري، وعادة ما تكون مخصصات استهلاكية.وترتكز نظافة المدارس على الفصول والساحات قبل الدوام المدرسي، وبعد فسحة الإفطار وعند نهاية دوام المدارس، إضافة للحالات الطارئة والمناسبات.- الإشراف على النظافة.- المتابعة والمراقبة وتلبية الاحتياجات.- تأمين المخصصات الاستهلاكية.- توفير احتياجات النظافة الدائمة.