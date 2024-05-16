تُوفي بهذه الطريقة.. الدفاع المدني يُخرج شخصًا جرفه السيل بوادي الخرمة بمكة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنها تمكنت من استخراج جثمان شخص جرفته السيول في وادي الخرمة بمنطقة مكة المكرمة.





الدفاع المدني بالخرمة يُخرج شخصًا جرفه السيل



أمطار رعدية وبرد وسيول جارية



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فرق الإنقاذ بالخرمة تمكنت من إخراج شخص جرفه السيل بوادي الخرمة، وهو في حالة وفاة - رحمه الله.يأتي هذا بعد أيام من إعلان "مدني ينبع" عن إخراج شخصين في حالة وفاة - رحمهما الله - إثر انهيار بئر عليهما أثناء أعمال حفر، وتم استكمال الإجراءات اللازمة.ودعت المديرية إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة..وأوضحت أن مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان ونجران والشرقية ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.