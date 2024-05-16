عاجل.. ولي العهد: 700 مليون ريال مساعدات للأشقاء بفلسطين.. ونرحب بقرار الأمم المتحدة (فيديو)

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أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيب المملكة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بشأن منح العضوية الكاملة لفلسطين بالمنظمة الدولية.

وقال في كلمته خلال مشاركته في القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة بالبحرين اليوم الخميس: "وقد أطلقت المملكة حملة شعبية لدعم الأشقاء في فلسطين تجاوزت 700 مليون ريال سعودي، وسيرت جسورًا جوية وبحرية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، وواصلت دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع".



pic.twitter.com/XoI9sDry2s فيديو | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: المملكة أطلقت حملة شعبية تجاوزت 700 مليون سعودي وسيرت جسور جوية وبحرية ودعمت الجهود الدولية لمساعدة الأشقاء في فلسطين #الإخبارية May 16, 2024

عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة



pic.twitter.com/sv303Gq573 فيديو | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: تسعى المملكة لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية #الإخبارية May 16, 2024



ووصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى البحرين في وقت سابق اليوم الخميس لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية الثلاثة والثلاثين.

وجاءت مشاركة ولي العهد بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيعقد في مملكة البحرين.

وأضاف: "ترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024م، قرارًا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وتدعو المزيد من الدول إلى المضي قدمًا للاعتراف الثنائي".وتابع ولي العهد: "تسعى المملكة لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية، ومن هذا المنطق تواصل المملكة تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن، ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة، وقد استضافت المملكة محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان من أجل تثبيت الهدنة والتوصل لاتفاق نهائي لإطلاق النار".