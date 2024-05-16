الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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عاجل.. ولي العهد: 700 مليون ريال مساعدات للأشقاء بفلسطين.. ونرحب بقرار الأمم المتحدة (فيديو)

ولي العهد يلقي كلمته في القمة العربية 33
ولي العهد يلقي كلمته في القمة العربية 33
أ أ
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أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيب المملكة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بشأن منح العضوية الكاملة لفلسطين بالمنظمة الدولية.اضافة اعلان
وقال في كلمته خلال مشاركته في القمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة بالبحرين اليوم الخميس: "وقد أطلقت المملكة حملة شعبية لدعم الأشقاء في فلسطين تجاوزت 700 مليون ريال سعودي، وسيرت جسورًا جوية وبحرية لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، وواصلت دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع".


عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

وأضاف: "ترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024م، قرارًا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وتدعو المزيد من الدول إلى المضي قدمًا للاعتراف الثنائي".
وتابع ولي العهد: "تسعى المملكة لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية، ومن هذا المنطق تواصل المملكة تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن، ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة، وقد استضافت المملكة محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان من أجل تثبيت الهدنة والتوصل لاتفاق نهائي لإطلاق النار". 


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