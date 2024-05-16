الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

يتقدمهم ولي العهد.. القادة العرب يلتقطون الصورة التذكارية في القمة العربية الـ 33

ئيريئريئ
القادة العرب يلتقطون الصورة التذكارية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تم التقاط الصورة التذكارية، قبل أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة المملكة بصفتها الرئيس السابق للدورة العادية الـ32 للقمة، ثم تُسلّم الرئاسة إلى مملكة البحرين.اضافة اعلان
ومنذ الصباح، بدأ وصول ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية ورؤساء الوفود إلى قصر الصخير، مكان انعقاد القمة.


انطلاق القمة العربية الـ 33 في البحرين

وقبل قليل، انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.


سمو ولي العهد يصل إلى البحرين

ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مملكة البحرين، اليوم، لترؤس وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.


 وكان في استقبال سمو ولي العهد، لدى وصوله مطار قاعدة الصخير، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
 ويضم الوفد الرسمي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني،


وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

اقرأ أيضا

بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الـ 33 في البحرين بحضور ولي العهد

المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا

ولي العهد يصل البحرين لترؤس وفد المملكة المشارك في القمة العربية الـ 33 (فيديو)

بشرى سارة.. أرامكو تطرح وظائف إدارية وتقنية لحملة الثانوية فأعلى

بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة في القمة العربية بالبحرين

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

1a0e4c47-b3d8-4050-9306-bf233a3b37a7 2:10 م الخميس، 16 مايو 2024

بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الـ 33 في البحرين بحضور ولي العهد

خادم الحرمين وولي العهد 12:00 م الخميس، 16 مايو 2024

بتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة في القمة العربية بالبحرين

ولي العهد 3:12 م الأحد، 12 مايو 2024

برعاية ولي العهد.. "سدايا " تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض

GMauL36WgAACh-I 5:04 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

18 قرارًا مهمًا.. ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء