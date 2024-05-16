الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

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"الداخلية" تُطلق خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة حج هذا العام

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أطلقت وزارة الداخلية خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة حج هذا العام 2024.
يأتي ذلك في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين التحول الرقمي، وتسخير التقنية لخدمة الإنسان وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.اضافة اعلان
وأوضحت الوزارة، أن الهوية الرقمية للحجاج التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والحج والعمرة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هويتهم إلكترونياً عبر منصتي "أبشر"، و"توكلنا".
وأشارت إلى أن ذلك لتسهيل استخدامها في رحلتهم؛ مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها.
ويأتي تدشين الهوية الرقمية لضيوف الرحمن، للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم، ومواكبة التطور في مجالات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم خلال فترة وجودهم في المملكة.


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