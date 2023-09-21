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شاب سوري"عامل باليومية" لـ 9 سنوات.. يعود لدراسته ويلتحق بكلية الطب (تفاصيل مؤثرة)

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الشاب السوري
أ أ
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نشر الصحفي السوري هادي العبدلله قصة شاب سوري يدعى أحمد انقطع عن التعليم منذ ٩ سنوات لكنه عاد مرة أخرى ونجح في دخول كلية الطب البشري.

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وأضاف في مقطع فيديو: أنا منقطع من ٢٠١٤ (٩ سنوات) ولكن حققت هذا بفضل الله، اللي عنده هدف وطموح ما بيقف قدامه شيء

وتابع: "أنا متزوج وعندي أولاد، أنا عامل يومية، تيسير من رب العالمين، بالنسبة للأهل والعائلة كانوا المشجع الأكبر لي".

واستكمل: "هذا الشيء كان صعب جدا، وساكن بدير حسان، وكل يوم أقطع ١٥ كم، عندما حدث الزلزال شعرت بأن الهدف سيضيع لكن الإرادة والصمود كانت الحافظ الأكبر".

وفقد أحمد ٥ علامات فقط في رحلته تلك الصعبة، وتحدث عنها قائلا: "بالنسبة للدرجات الخمسة التي ضاعت فبالتأكيد نتيجة عدم تفرغي بشكل كامل، كان هذا  بسبب العمل".


رسالة للجميع:


وواصل: "الأهل كانوا المعين الأكبر لي وبسببهم دعموني، انقطعت عن الشغل لمدة شهر كامل وحينها فكرت في العودة للدراسةن الله يهيئ الخير للجميع".

واختتم: أوجه رسالة للجميع بان يبذلوا الجهد لتحقيقهم أهدافهم، قائلا: "من الموت إلى الحياة، هذه قصتي".





https://twitter.com/HadiAlabdallah/status/1704912749837361205

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