لكافة المؤهلات.. المستشفى التخصصي يطرح 149 وظيفة

أ أ

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح (149) وظيفة شاغرة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة".

وأوضح أن الوظائف متاحة لحملة الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي: اضافة اعلان





* الوظائف المطلوبة:



* مناطق التوظيف:



* مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:



* خطوات استخدام نظام التوظيف:



* طريقة التقديم:

