لكافة المؤهلات.. المستشفى التخصصي يطرح 149 وظيفة

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن
طرح (149) وظيفة شاغرة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة".
وأوضح أن الوظائف متاحة لحملة الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:
* الوظائف المطلوبة:- وظائف إدارية
- وظائف مساندة
- وظائف تقنية
- وظائف فنية
- وظائف هندسية
- وظائف مهنية
- وظائف صحية
* مناطق التوظيف:
- جدة
- الرياض
- المدينة المنورة
* مزايا العمل في مستشفى
الملك فيصل التخصصي:
- رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر
- بدل سكن ومواصلات.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
* خطوات استخدام نظام التوظيف:
1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى وللدخول (اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.