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صحيفة تواصل الالكترونية

"الأمن البيئي" يضبط ١٠١ مخالف في عدة مناطق بالمملكة

الامن البيئي
القوات الخاصة للأمن البيئي
أ أ
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ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على العديد من المخالفين في مناطق عدة، حيث وصل عدد المخالفين الذين تم ضبطهم  101 مخالف.

مخالفو نظام البيئة:اضافة اعلان


وتعددت المخالفات، فمنهم مخالفين لنظام البئية لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي، و48 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 954 متنا من الأبل و955 رأسا من الغنم في أماكن يمنع فيها الرعي.

وشملت أيضًا 9 لنقلهم حطبا وفحما محليين، و36 لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

وقبضت القوات الخاصة للأمن والحماية على 6 مخالفين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك، وجرى تطبيق الأجراءات النظامية بحق المخالفين.

ضبطيات سابقة:


في وقت سابق، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 29مخالفًا لنظام البيئة، 20 مواطنًا، و 9 مقيمين من الجنسية السودانية.

وأوضحت أن المتهمين ارتكبوا مخالفات رعي 1091 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في:

- محمية شرعان.
-  منطقة مكة المكرمة.
- محمية الملك سلمان الملكية.
- محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
- محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
- محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

ضبط مخالفَين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص في محافظة البدع بمنطقة تبوك.
 وضُبط بحوزتهما بندقية نارية، و"2" ذخيرة نارية، وبندقية هوائية، و"26" ذخيرة هوائية، و"2" طير مصيد، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
 وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة "10" آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية "80" ألف ريال.

تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

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