رقم قياسي.. نصف مليار ريال حصاد المساهمات في منصة "وقفي"

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سجلت منصة "وقفي" التابعة للهيئة العامة للأوقاف رقمًا قياسيًا بلغ أكثر من نصف مليار ريال سعودي من المساهمات لدعم مشاريع الأوقاف بالمملكة.
دعم مشاريع الأوقاف في مختلف المجالات وأوضح المدير التنفيذي لمنصة وقفي المهندس عبدالرحمن الشهري أن تسجيل "وقفي" لنصف مليار ريال سعودي يمثل التكافل والتكاتف المجتمعي لدعم مشاريع الأوقاف في مختلف المجالات، مثل المساجد والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية دور الأوقاف في التنمية المستدامة.
وأشار الشهري إلى أن المنصة الوطنية "وقفي" طرحت العديد من الفرص الوقفية التي تجاوزت حجمها بحوالي 900 مليون ريال سعودي، تهدف لتقديم منتجات وقفية نوعية ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمعِ، وتمكّن الأفراد والجهات من إنشاء أوقافهم الخاصة.