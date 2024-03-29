الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

رقم قياسي.. نصف مليار ريال حصاد المساهمات في منصة "وقفي"

الهيئة العامة للأوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 سجلت منصة "وقفي" التابعة للهيئة العامة للأوقاف رقمًا قياسيًا بلغ أكثر من نصف مليار ريال سعودي من المساهمات لدعم مشاريع الأوقاف بالمملكة.اضافة اعلان

دعم مشاريع الأوقاف في مختلف المجالات

 وأوضح المدير التنفيذي لمنصة وقفي المهندس عبدالرحمن الشهري أن تسجيل "وقفي" لنصف مليار ريال سعودي يمثل التكافل والتكاتف المجتمعي لدعم مشاريع الأوقاف في مختلف المجالات، مثل المساجد والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية دور الأوقاف في التنمية المستدامة.
 وأشار الشهري إلى أن المنصة الوطنية "وقفي" طرحت العديد من الفرص الوقفية التي تجاوزت حجمها بحوالي 900 مليون ريال سعودي، تهدف لتقديم منتجات وقفية نوعية ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمعِ، وتمكّن الأفراد والجهات من إنشاء أوقافهم الخاصة.

منصة وقفي

 يُذكر أن "وقفي" تتكامل بشراكة رقمية موثوقة مع أكثر من 700 جهة غير ربحية على مستوى المملكة متخصصة في دعم المنتجات الوقفية لتقدم أكثر من 600 منتج وقفي نوعي وابتكاري تسهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وقد أسهمت المنصة في خدمة أكثر من (2) مليون واقف واستفاد من هذا الدعم أكثر من 88 مليون مستفيد بشكل مباشر، وتأتي هذه الجهود بهدف تعزيز دور الأوقاف في التنمية والتكافل الاجتماعي وتمكين أبناء وبنات الفئات المستفيدة وتطوير قدراتهم.

اقرأ أيضا

عاجل.. أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على مكة والمدينة و10 مناطق

القبض على مواطن لمحاولته الاعتداء على آخر بسلاح أبيض في القويعية

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول عارمة غرب المدينة المنورة

المملكة ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن زيادة دخول المساعدات الإنسانية لغزة

الجمعة 19 رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت السحور والإفطار بجميع المناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook