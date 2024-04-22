دفعت ضريبة لعقار ولم أقم ببيعه متى أسترد قيمة الضريبة وكيف؟.. "الزكاة والضريبة" تجيب

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أصدرت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توضيحًا بشأن استرداد المبلغ لحساب دافع الضريبة في
حالة دفع الضريبة لعقار ولم يتم بيعه.
استرداد
المبلغ بعد دفع الضريبة لعقار لم يتم بيعهجاء
ذلك ردًا على سؤال يقول:" في حالة دفع الضريبة لعقار ولم يتم
البيع متى يُسترد المبلغ لحساب دافع الضريبة".
@Zatca_sa السلام عليكم— ( حامل المسك ) موسى جاسم الظفيري (@AlzfyryMwsy) April 21, 2024
في حالة دفع الضريبه لعقار ولم تتم البيعه متى يسترد المبلغ لحساب دافع الضريبه ؟ وشكراً
وردت الهيئة على حسابها في منصة إكس، أنه في حال تم السداد ولم يتم الإفراغ وتم التراجع على قرار البيع يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، عبر أيقونة عرض التصرفات العقارية.
وأكدت أنه سيتم استرداد المبالغ المسددة على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه، خلال 15 يوم عمل من تاريخ إلغاء الطلب.
وعليكم السلام— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) April 21, 2024
عزيزي موسى، للتوضيح لك، في حال تم السداد ولم يتم الافراغ وتم التراجع على قرار البيع يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، عبر ايقونة عرض التصرفات العقارية
تقديم
إقرارات ضريبة القيمة المضافةفي
الوقت نفسه، دعت الهيئة، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة
التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم
إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي.
ودعت المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن الربع الأول من عام 2024م، وذلك في موعدٍ أقصاه، لجميع المنشآت المكلفة، 30 من شهر إبريل الجاري.