دفعت ضريبة لعقار ولم أقم ببيعه متى أسترد قيمة الضريبة وكيف؟.. "الزكاة والضريبة" تجيب

أ أ

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توضيحًا بشأن استرداد المبلغ لحساب دافع الضريبة في حالة دفع الضريبة لعقار ولم يتم بيعه.





استرداد المبلغ بعد دفع الضريبة لعقار لم يتم بيعه





في حالة دفع الضريبه لعقار ولم تتم البيعه متى يسترد المبلغ لحساب دافع الضريبه ؟ وشكراً @Zatca_sa السلام عليكمفي حالة دفع الضريبه لعقار ولم تتم البيعه متى يسترد المبلغ لحساب دافع الضريبه ؟ وشكراً April 21, 2024

وعليكم السلام

عزيزي موسى، للتوضيح لك، في حال تم السداد ولم يتم الافراغ وتم التراجع على قرار البيع يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، عبر ايقونة عرض التصرفات العقارية — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) April 21, 2024

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة



المسارعة إلى تقديم الإقرارات الضريبية



جاء ذلك ردًا على سؤال يقول:" في حالة دفع الضريبة لعقار ولم يتم البيع متى يُسترد المبلغ لحساب دافع الضريبة".وردت الهيئة على حسابها في منصة إكس، أنه في حال تم السداد ولم يتم الإفراغ وتم التراجع على قرار البيع يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، عبر أيقونة عرض التصرفات العقارية.وأكدت أنه سيتم استرداد المبالغ المسددة على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه، خلال 15 يوم عمل من تاريخ إلغاء الطلب.في الوقت نفسه، دعت الهيئة، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي.ودعت المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن الربع الأول من عام 2024م، وذلك في موعدٍ أقصاه، لجميع المنشآت المكلفة، 30 من شهر إبريل الجاري.وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.