الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دفعت ضريبة لعقار ولم أقم ببيعه متى أسترد قيمة الضريبة وكيف؟.. "الزكاة والضريبة" تجيب

قيادة - سيارة - الزكاة
هية الزكاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، توضيحًا بشأن استرداد المبلغ لحساب دافع الضريبة في حالة دفع الضريبة لعقار ولم يتم بيعه.اضافة اعلان

استرداد المبلغ بعد دفع الضريبة لعقار لم يتم بيعه

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول:" في حالة دفع الضريبة لعقار ولم يتم البيع متى يُسترد المبلغ لحساب دافع الضريبة".

وردت الهيئة على حسابها في منصة إكس، أنه في حال تم السداد ولم يتم الإفراغ وتم التراجع على قرار البيع يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، عبر أيقونة عرض التصرفات العقارية.
وأكدت أنه سيتم استرداد المبالغ المسددة على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه، خلال 15 يوم عمل من تاريخ إلغاء الطلب.

تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

في الوقت نفسه، دعت الهيئة، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مارس الماضي.


ودعت المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن الربع الأول من عام 2024م، وذلك في موعدٍ أقصاه، لجميع المنشآت المكلفة، 30 من شهر إبريل الجاري.

 المسارعة إلى تقديم الإقرارات الضريبية

 وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

اقرأ أيضا

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة على الرياض و5 مناطق

الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح نشطة على ثلاث مناطق

الإثنين 13 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مدني جدة يخمد حريقا بمجرى مرفق خدمات لمبنى في حي الشاطئ

أمانة المدينة تطلق الحركة المرورية ‏في طريق سلطانة مع تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد وتقاطع خالد بن الوليد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة الزكاة 6:49 م الأحد، 21 أبريل 2024

توجيه فوري من الزكاة والجمارك للمنشآت بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مارس

الزكاة 2:21 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

كيف يتم دفع ضريبة التصرفات العقاريه للورثة؟.. الزكاة تجيب