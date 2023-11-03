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خطوات عاجلة من "الإسكان" لتسليم الوحدات السكنية بكافة المناطق (فيديو)

عقارات
تسليم الوحدات السكنية
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أكد برنامج "سكني" حرص الوزارة على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في جميع مدن ومناطق المملكة بالصورة التي ينتظرها الجميع.اضافة اعلان


تفقد المشاريع السكنية

وفي هذا الإطار قام نائب الوزير عبدالله البدير بتفقد عدد من المشاريع السكنية في ضاحية الواجهة بالدمام، واطّلع على نسب الإنجاز والخطط المستقبلية.
جاء ذلك على صفحة البرنامج الرسمية في "إكس" حيث أكد البرنامج على اهتمام الوزارة بتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في موعدها في كافة مناطق المملكة.

إتاحة 20 ألف وحدة سكنية

أتاحت الوطنية للإسكان NHC أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال وبأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في مختلف مناطق المملكة.


خطط الشركة

جاء ذلك ضمن خطط وإستراتيجيات الشركة في زيادة المعروض العقاري بالمملكة وتوفير خيارات سكنية بأسعارٍ وحلولٍ تمويلية تنافسية.
كما يمكن حجز الوحدات السكنية الجديدة بدون رسوم حجز لفترة محدودة، مع إمكانية الاطلاع على كل الخيارات، عبر منصة سكني وذلك من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

الشركة الوطنية للإسكان NHC

في وقت سابق، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن إطلاقها برنامج القسط الميسر، الذي يأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم، وذلك ضمن جهود الشركة للإسهام في تحقيق نسب التملك لتصل إلى 70% في عام 2030.

برنامج القسط الميسر مدعوم السعر

 وأوضحت "الوطنية للإسكان" أن برنامج القسط الميسر مدعوم السعر، وسيطبق في مرحلته الأولى على 12 مشروعًا في مختلف مناطق المملكة ويتم تحديثها بشكل مستمر.
زيادة نسبة التملك
 كما يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة التملك لمستفيدي برنامج سكني غير القادرين على تحمل أعباء السكن الذين لا تتجاوز صافي رواتبهم 7000 ريال، وبأقساط شهرية ميسرة بدون دفعة أولى تبدأ من 850 ريالاً، والتي تطبق بعد استلام الوحدة السكنية.

شقق سكنية ضمن مواقع مميزة


 ويشمل البرنامج مشاريع تحت الإنشاء من نوع شقق سكنية ضمن مواقع مميزة في ضواحي ومجتمعات الوطنية للإسكان.

دعم إضافي بحد أقصى 100 ألف ريال

 كما سيتم تقديم دعم إضافي بحد أقصى 100 ألف ريال، مع تقديم باقة الدعم السكني الإضافية للمستفيدين بمبلغ 150 ألف ريال بعد شراء الوحدة بالسعر شاملاً الدعم الإضافي.

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